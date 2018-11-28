28 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha bireysel davranabilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşırken değişim içinde olabilirsiniz. Başkalarının fikirlerine de önem vermelisiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar içindesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailenizle ilgili konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Geçmişe ait mesellerle ilgilenmeniz gerekebilir. Güven hissettiğiniz yerlerde olmak size iyi gelecektir. Ev hayatınızla ilgili işlerde bugün sonuca varabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda değişim yaratmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sosyal çevrenizdekilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar olacaktır. Geçmişte kalan ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün bütçenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda değişiklik ve yenilenmeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi iş konusunda kullanmak isteyeceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi düşünmeniz gereken zamanlardasınız. İlerleyen saatlerde kendinizi farklı sohbetler içinde bulabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde bedensel konuları ihmal etmemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerinizi toparlamak için fırsat bulabileceksiniz. Olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Akışta kalın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış olaylara denk gelebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapılan planlarda değişiklik olabilir. Akşam saatlerini sevdiklerinizle geçirebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularda aktif olacağınız zamanlar içindesiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle istediğiniz değişimi sağlayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili düşüncelerinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Gün içinde iletişimden kaynaklı problemlere dikkat etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için daha dikkatli adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizdeki planlarda değişiklikler olabilir. Otorite olan kişilerle iletişiminize dikkat etmeniz de fayda var. İkili ilişkilerinizde geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde zihinsel uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ilgilendiğiniz konularda bütünü görmek daha kolay olacaktır. Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla farklı iletişim yolları kurabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda akışta kalmakta zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde yakın çevrenizle birlikte keyifli sohbetler edeceğiniz zamanlar var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde ortaklı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgili yüzleşme yaşayacağınız zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Akşam saatleri daha keyifli geçecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdan gelen tepkilere karşı kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili farklı çıkış yolları arayabilirsiniz. Gün içinde bireyselleşmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla birlikte planlar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanız gereken bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullar daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda beraber çalıştığınız kişilere karşı daha uyumlu olmanız gerekebilir. Uğraştığınız konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz.