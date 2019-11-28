28 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün maddi konularla ilgili gelişmelerle ilgilenmeniz gereken bir gün. Gelecek kaygısı yaşamamak için kontrolü yeniden ele almalısınız. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi ortaya koyarsanız çok daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Aşk hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olun. Beklenmedik anda kapınız çalabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün oldukça hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışma ve konuşmaların yoğunlaştığı zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgileneceğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde çalışma hayatınızdaki sorumlulukların arttığını hissedebilirsiniz. İşleriniz detaylandırmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Son zamanlarda özellikle aile içi yaşanan tartışmalar nedeniyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ama unutmayın her gecenin mutlak bir sabahı var. Bugün o sabahlardan biri. Hayata yeniden kaldığınız yerden devam etmeli ve sevdiğiniz konulara ilginizi vermelisiniz. Geçmişte kalan konularla tekrar ilgileneceğiniz zamanlar olacak nasılsa.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün özellikle iş hayatınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğleden sonra aldığınız sorumlulukların sizi kısıtladığınız hissedebilirsiniz. En büyük şansınızsa özel hayatınız. Huzurlu bir ortam her akşam sizi bekliyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yaptığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızla gündeminizi oluşturabilir. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek için uygun zamanlar var. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki konulara daha detaycı yaklaşabilirsiniz. Düzenli olmak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün özel hayatınızla ilgili konulara öncelik vermeniz gerekebilir. Konu sizin dışınızda da olsa partnerinizin sizin desteğinize ihtiyacı olabilir. Parasal konularda ise şanslı gününüzdesiniz. Beklemediğiniz bir ödeme için bugün kapınız çalabilir ve yüklü bir ödeme alabilirsiniz. Bugünlerde eklem ağrılarınız canınızı sıkabilir, dikkat.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugünlerde parasal konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle işinizle ilgili kritik günler gündeme gelebilir ve bu ödemeleriniz konusunda kaygılarınızın artmasına neden olabilir. Bugünlerde harcamalara dikkat etmekte fayda var. Özel hayatınızda ise hareketli günler yaşanıyor. Yeni ve beklenmedik bir konuk mutluluk kaynağı olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugünlerde enerjiniz çok yüksek. Hayalleriniz yeniden gündemde. Hayatı ertelemeden ama sorumlulukla hayallerinizin peşinden gidin. Yeni kararlar almak için ideal bir gün Bugün farklı konuların üzerine eğilebilir, iş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi özgür bırakın

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş yaşamınızla ilgili gelişmeleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yeni planlar yapabilir, yeni konular üzerinde çalışabilirsiniz. Bugün gelecek için kendinizde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Özel hayatınızda ise işler sandığınızdan iyi gidiyor, kuruntuyu bir yana bırakın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sosyal açıdan kendinize zaman ayırın. Uzun zamandır işinizden kafanızı kaldırmadan yoğun bir tempo ile çalıştınız, şimdi ise ödül zamanı. Kendinizi iyi hissettiğiniz alanlara, sosyal faaliyetlerinize yeniden dönme zamanı. Akşam saatleri sanatsal etkinlikler hem partnerinize hem size iyi gelecektir. Hayat sadece işten ibaret değil, unutmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sizin dışınızdaki konular nedeniyle kayıplar yaşayabilirsiniz. Özellikle işle ilgili finansal konularda bugün fazlasıyla dikkatli olmanızda fazda var. Ayrıca bugünlerde işle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Aile ile ilgili ertelenen konular akşam saatlerinde yeniden gündeme gelebilir. Büyük ve acil bir buluşma gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Aslında rahat ve sakin bir kişiliğiniz var. Ancak son zamanlarda hemen her konuda haddinden fazla geriliyor ve agresif bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Özel hayatınızdaki sorunlar buna kaynaklık etse de sonuçları en fazla iş hayatınıza yansıyor. Bugün kendinize zaman ayırıp önce kendinizle ardından partnerinizle sakin ama açıklıkla konuşmalısınız.