28 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bilemediğiniz konular gün içinde bilinçaltınızdaki olayları daha fazla ortaya çıkarabilirler. Ruhsal gelişiminizi sağlayacak konular gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Zaman zaman kontrol dışı davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha aktif davranabileceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi değiştirebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla uğraşacağınız zamanlar içindesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade edebilmek için yoğun istek içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Göz önünde olmaktan keyif alacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konulara başkalarının katılımını sağlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek için toparlanabilirsiniz. Bazı olaylarda bütünü görebilmek daha kolay olabilir. Ruhsal konularda daha fazla şey öğrenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yeni imkânlar var ama sandığınız kadar parlak olmayabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde kriz yaratan koşullar, belirsizlikler yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda paylaşım içinde olabilirsiniz. Fikirlerinizi yayarken başkalarına karşı baskıcı bir tutum içinde olmamaya özen gösterin. Akşam saatlerinde daha hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Eşinizle ilgili gelişmeler bugün gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konuları tekrardan gözden geçirmek ve toparlamak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak için imkânlar yaratmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızdaki konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızı işe dahil etmek için motivasyon arttırıcı fikirler geliştirebilirsiniz. İş hayatınızda hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz işlerde yer almak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanmak size iyi hissettirecektir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşme planlayabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konular için zaman yaratabileceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde ailenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ev hayatınızdaki gelişmelerle ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlardasınız. Sorumlu olduğunuz konulara daha fazla katılmak ve toparlamak isteyebilirsiniz. İdeolojik fikirlerinizi başkalarıyla paylaşma hevesi içinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmalardan kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi yaymak isteyeceğiniz zamanlar var fakat bu konuda çok baskıcı davranmamaya özen gösterin. Akışta kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve harcamalarınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Uğraştığınız konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Başkalarıyla daha fazla katılım halinde olacağınız zamanlar var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde cesaretli olacağınız zamanlar var. İlişkiler ön plana çıkabilir.