28 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün iletişimden kaynaklanan sıkıntılar, endişeler yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde endişe duyduğunuz konular ön planda olabilir. İlgilendiğiniz bazı konular size kriz de çıkarabilir. Finansal konuda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız anlar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Eşinizle ilgili konularda dikkatli olmaya çalışın. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Gün içinde keyifli koşullar söz konusu. İlgilendiğiniz işlerinizde sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlardan kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde güven ve paylaşım içinde olacağınız kişilerle birlikte olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızdaki problemlerin üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntıları fazla büyütmemeye çalışın. Akıcı koşullar söz konusu. İşlerinizde daha fazla risk alabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde gizli kalmasını istediğiniz konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yapmaktan keyif aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz insanlarla görüşmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yön vermek iyi olacaktır. Sezgilerinizi kullanırsanız işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Eviniz için yapacağınız değişiklikler için uygun bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Farklı şeyler yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde güven hissiyatı içinde olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündesiniz. Hareketli olmanız sizi keyifli kılacaktır. Gün içinde gelecek kısmetleri iyi değerlendirmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Bazı işlerinize rahatça yön verebileceksiniz. İlerleyen saatlerde ikili ilişkileriniz daha fazla önem kazanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Bütçeleme yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmanız sizi başarıya götürecektir. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinize yön vermek kolay olacaktır.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İkili ilişkiler önem kazanabilir. İmaj değişikliği yapmak size iyi gelebilir. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. İç dünyanıza döneceğiniz zamanlar var. Kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalardan etkilenmemeye çalışın. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha fazla derin duygular içinde hissedebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaş gruplarıyla görüşmek size iyi gelecektir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Hevesli olduğunuz konularda daha fazla şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Olumlu koşullar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle iletişiminizin rahat olduğu bir gündesiniz. Kendinizi iyi bir şekilde ifade gösterebileceksiniz. Başkalarından gelecek desteklerle sorumlu olduğunuz konuları daha iyi yönetebilirsiniz. Akşam saatlerinde derin paylaşımlar içinde olacağınız zamanlar var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü görmeniz daha kolay olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Sezgilerinizi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.