28 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kendinizi canlı ve güçlü hissedebileceğiniz bir gün. Aşk ve yaratıcılık konularında hareketlilik yaşamanız söz konusu. Bu konularda daha hevesli ve kararlı davranabilirsiniz. Duygularınızı göstermekten çekinmeyecek ve birlikte olduğunuz kişiyle güzel vakit geçirebilmek için hiçbir masraftan kaçınmayacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Aile ve ev konuları bugünkü gündeminizi de işgal edeceğe benziyor. Bu konularda bazı kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kararınızda diretebilir ve karşınızdakileri ikna etmek için yoğun çaba sarf edebilirsiniz. Kararlılık iyi bir şey olsa da unutmayın karşınızdakilere karşı biraz hoşgörü çok şey değiştirebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yakın çevrenizde bazı değişiklikler yaşanabilir. Yeni şeyler öğrenmek istediğiniz bir konuda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Kimi yakınlarınızın taşınacağı veya bir ayrılık yaşadığını duyabilirsiniz. Bu kişiler duygusal olduğu kadar zihinsel açıdan da size yakın olabilirler. Bu aynı zamanda iyi anlaştığınız bir iş arkadaşınızın işten ayrılacağı haberini duymak şeklinde de olabilir. Bugün alacağınız haberler sizi şaşırtabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş konuları ve özellikle finansal konular gündeminizin ilk sırasında yer alıyor. Ancak iş ve gelirleriniz noktasında bazı kararlar söz konusu. Fikirlerinizde ısrarlı ve kararlı davranacaksınız. Fakat aynı zamanda aşırı gururlu davranarak, karşıt fikirdeki insanlara cephe almamalısınız. Alıngan değil objektif olmaya çalışmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün planlarınızı hayata geçirme konusunda son derece kararlı davranışlar sergileyebilirsiniz. Önem verdiğiniz konularda adım atabilir, hatta bu konularda çevrenizdekilere bir parça sert davranabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek adına çok katılaşmamaya, esnekliğinizi yitirmemeye dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenize karşı daha hoşgörülü olmanız gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ‘ektiğinizi biçtiğiniz’ bir gün olabilir. Şimdiye kadar yaptığınız işlerin ve söylediğiniz sözlerin yarattığı bazı sonuçlar söz konusu. Bu sonuçların iyi veya kötü oluşu tabi ki size bağlı olacak. Ancak bu sonuçları kabulleniş şekliniz sizi ruhsal anlamda geliştirebilir. Bunu unutmamaya özen göstermeli yaşamınızı değiştirebileceğinizi anlamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İşle ilgili destekler alabileceğiniz, sosyal gruplar içindeki kişiler tarafından yardım görebileceğiniz bir gün içindesiniz. İşinize verdiğiniz emeklerin hoş ve moral yükseltici şekilde karşılığını alabilirsiniz. Fikirlerinizi arkadaşlarınıza ve iş çevrenize kabul ettirebilir, kendinizi dinletebilirsiniz. Bugün işten yana kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sorumluluklarınız ve annenize dair konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı gelişmelerin omuzlarınızdaki yükü artırdığını hissedebilirsiniz. Özellikle anne ile ilgili konularda daha anlayışlı davranmanız gerekebilir. Bugün yeni kararlar alırken sakin kalmaya, akılcı olmaya ihtiyacınız var. İş ortamınızdaki kadın figürlerin ani duygusal tepkilerine karşı hazırlıklı olun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Akademik konularda çalışıyorsanız bugün oldukça verimli bir gün olabilir. Dikkatinizi kolaylıkla çalışmanıza verebilirsiniz. Yeni fikirler veya ihtiyacınız olan hızlı düşünme bugün sizin için oldukça kolay gözüküyor. Fikirlerinizi sunmak içinde uygun şartlar söz konusu. Çalışmalarınız yenilikler yaratabilir. Atılımlarınızda kararlı davranmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Dönüşüm ve yenilenme konuları bugün öne çıkıyor. Bugün sizi rahatsız eden bazı konularda değişmeye veya bu konuların hayatınızdaki önemlerini değiştirmeye karar vereceksiniz. Sıklıkla sizin için sorun yaratan bu konular bugün bir kez daha önünüze gelecek. Ancak siz sorunları kökten çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İlişkiler ve ortaklıklar konularında adımlar atabilirsiniz. Karşınızda dominant ve kararlı kişiler bulabilirsiniz. Görüşlerinizde ısrarcı olmak sizi bazı yol ayrımlarına getirebilir. Bugün yaşayacağınız anlaşmazlıkların çözümü için anlayışlı olmak kadar kararlı olmanızda gerekebilir. Dengeleri sağlamak adına aşırı fedakâr davranmamalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sağlık konularında bir takım tedirginliklerinizin olabileceği bir gündesiniz. İşteki sorumluluklarınız bugün yorucu bir hal alabilir. Gün içinde aynı anda pek çok konu ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yüksek tempo ile çalışmanın tabii ki size fayda sağlayan bir tarafı da olacaktır. Ancak sağlığınızla ilgili sürekli endişeli olmak yerine doktora gitmeli ve şikâyetlerinize çözüm bulmalısınız.