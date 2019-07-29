28 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Güne oldukça dingin başlayacaksın. Çevrende otorite sahibi kişiler tarafından yönlendirilmek istesen de bu duruma çok sıcak bakmayabilirsin. Keyif alarak başladığın işlerden daha sonrasında sıkılıyor olman, içinde bulunduğun ruhsal durumunla ilgili olabilir. Bugün kendine zaman ayırman daha doğru olacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Şaşıracağın olayları duyacağın bir güne hazırlıklı ol. Bu olaylar karşısında takınacağın tavırla, az da olsa gelenekçi düşündüğünü fark edeceksin. Kendini ifade etme şeklinin değişmesi gerektiğinin farkında olman ailenle olan diyaloglarda sana olumlu geri dönüş sağlayacak. Bugün aynı zamanda birlikte vakit geçirdiğin arkadaşlarının tanıştıracakları kişilere dikkat etmende fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Güne mutlu başlarken, bir an evvel işlerini programlayıp kendini rahatlatmak isteyebilirsin. Her şeyi bir düzene koymuşken, son anda gelen haberler tekrar düzenlemeler yapmana sebep olabilir. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, finansal durumunu iyileştirme yoluna gidebilirsin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Daha sağlam adımlarla hareket etmeye kararlısın. Kendi işini yapan bir Yengeç burcuysan, piyasadaki gelişmeleri yeterince takip etmediğini düşünebilirsin. Bir süredir ilişkisi olan bir Yengeç burcuysan, evlilik fikrine sıcak bakmaya başlayacaksın. Özellikle yakın arkadaşlarının evliliklerindeki mutlu haller seni daha da etkileyebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Etrafındaki kişiler, bazı konulara önayak olmanı bekleyebilirler. Yardım edeceğin kişiler konusunda daha seçici davranabilirsin. İşinden memnun olmayan bir Aslan burcuysan, patronunun baskısı karşısında kendini zor tutabilirsin. Değerlere daha çok önem veren bir yerde çalışma arzusu duyacaksın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sevecen ve coşkulu oluşun, yanında bulunan kişilerin de motivasyonunu arttıracak. Alanın dışındaki konulara olan merakını daha profesyonel bir aşamaya geçirmek isteyebilirsin. Cesur adımlar atmayı arzulayacağın bugün de kendini daha kararlı hissedeceksin. Maddi anlamda yeterliliğini arttırmak isteyerek iş planlarını hayata geçireceksin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendine özel zaman ayırmak ve dertlerinden kurtulmak isteyebilirsin ancak ailene karşı sahip olduğun görev ve sorumluluklar, zihnini meşgul edebilir. Eğer aileden gelen köklü, miras bazlı konular varsa bunların da çözümleri söz konusu olacak. Yakın arkadaşının borç para isteğine gerekli karşılığı veremeyebilirsin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gelecek ile ilgili kaygıların, bonkör olmanı engelleyebilir. Birikim yapmak, yarınlarını tedbir altına almak isteyeceksin. Geçmişe yönelik sorgulama yapman, aklını oldukça meşgul edeceği için eski defterleri tekrar açmaman daha doğru olabilir. Akşam saatlerinde ailenden, yakın akrabalarından alacağın haberlere çok sevineceksin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bilgine bilgi, tecrübene tecrübe katma isteğin daha da azimli olmanı sağlayacak. Paylaşmaktan hoşlanan bir yapıdasın. Ancak bugün, duygusallığını gizlemek istemenin sebebi zayıf yönlerinin kullanılmasından kaynaklı olabilir. Kalabalık arkadaş gruplarındaki dostlarının ısrarcı davetlerine "hayır" demekte zorlanabilirsin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bir süredir hayalini kurduğun yurtdışı kaynaklı iş imkânları bugün gündemine gelebileceği gibi daha önce kaçırdığın işle ilgili bir fırsatta söz konusu olabilir. Çevrene karşı analizci bir tutum sergilemen seni onlardan biraz uzak tutsa da seni tanıyanlara bu şekilde çok yol gösterdiğin olduğunu biliyorsun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Öğrenmeye meraklı yapın, hâkim olmadığın konularda bile hızlı ilerlemeler kaydetmeni sağlıyor. Maddi anlamda kendini rahatlatabileceğin bir iş fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsin. Son aylarda planlayıp da gerçekleştiremediğin seyahatlerini tekrar gündemine gelecek. İş seyahatini tatile çevirme fikri sana cazip gelecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş yoğunluğunun azalmaya başlamasıyla nihayet daha rahat hareket edebileceksin. İşbirliğine açık tavrın, etrafındaki insanları cesaretlendiriyor. Mücadeleci davranarak engelleri teker teker aşmaya niyetlisin. Günlük işlerini sabah saatlerinde bir program haline getirmen işini kolaylaştıracak.