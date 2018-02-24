28 TURİSTİK T İZNİ İPTAL EDİLDİ!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de yayınlanan 17. Saat’e katılarak T izinleri ve Ercan Havalimanıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Atakan İzin Kurulu’nun da bugün toplanarak 28 turistik T iznini iptal ettiğini açıkladı.

Ercan Havalimanı konusunda ise Atakan, “Ercan havalimanı yeni terminal binası inşaatının bitmiş veya hizmete açılmış olması gerekirken takvimin iki yıl gerisindeyiz. Hukuka aykırı herhangi birşeye müsamaha etmeyeceğiz” dedi.

Atakan, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının 15 Kasım 2019’da açılışını yapmak için hedef ortaya koyduklarını da söyledi.