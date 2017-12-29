29 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün harcamalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Parasal kaynaklarınızla ilgili teknik konular ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yaratıcılığınızı katabilirsiniz. İşlerinizi yetenekleriniz sayesinde büyütebilirsiniz. İşlerinizde aldığınız yardımlar sizi zorlayabilir. Tartışmacı bir tutum izlememenizde fayda var. Gün içinde değişiklikler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hassas olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlere kendi yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Bazı konularda işlerinizi güçlendirmek için sorumluluk alabilirsiniz. Hayatınızda önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. İlişkilerinizde sizi zorlayan durumlar olabilir. Sakin kalmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde sıkışıklıklar olabilir. Kimi zaman koşullar tahmin ettiğiniz gibi ilerlemeyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydetmek için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geleceğinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Beklentide olduğunuz işlerde ilerleyebilirsiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Geliştirdiğiniz işlerinizle ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz konularda yardım alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos)

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler sizi değişikliklere itebilir. Sorumlu olduğunuz konularda büyüme kaydetmek için çaba sarf edebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerinizde yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Ticari konular güçlü bir şekilde ilerleyebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. İlginizi çeken fakat fırsat bulamadığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yabancılarla ilişkiniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme kaydetmek için arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Eğitim konularında yaratıcılığınızı geliştirmeniz gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda sıkıntı çekebilirsiniz. Bazı belirsizlikleri göz önünde tutmalısınız. Finansal konularda değişen koşullar içinde kalabilirsiniz. İşlerinizde daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Ticari konuları iyi değerlendirmelisiniz. İşlerinizdeki ilerleme size sorumluluk getirebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün eşinizle veya ortağınızla ilgili konularda dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecek. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmalısınız. İşlerinize yaratıcılığınızı katabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Kardeşlerinizden destek alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün çalışma hayatınızda büyüme kaydetmek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkı çalışabilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenmelisiniz. Duygusal konularda zorlanmalar olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Teknik işleri çözümlemek için uygun bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün keyif aldığınız konularda kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi büyütmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gün içinde çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Gereksiz harcamalar yapmayın. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Aniden gelişen duygusal dalgalanmalar sizi yorabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ailevi konular ve kardeşlerinizle ilgili durumlar gündeme gelebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde ifadelerinize dikkat etmenize fayda var. İnatçı tarafınız ortaya çıkabilir. Toprak ve emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişimde yoğunluk olabilir. İşlerinizi büyütmek için mücadele verebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün işlerinizde daha mücadeleci olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklerden haberdar olabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte program yapabilirsiniz. Ticari konular sözleşmelerde ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde farklı konuların ortaya çıkması sizi zorlayabilir. Almak istediğiniz eğitimleri organize edebilirsiniz.