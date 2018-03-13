29 BANKA HESABIYLA OYNAMIŞ!

Capital Bank’ın İskele Şube Müdürlüğü’nü yaptığı dönemde, özel ve tüzel kişilere ait hesaplardan 770 bin 665 TL ve 169 bin 667 sterlin çekip, sahtekârlıkla para ve mal temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gülcan, teminatla serbest kaldı

Ahmet İLKTAÇ

Capital Bank’ın İskele Şube Müdürlüğü’nü yaptığı dönemde, özel ve tüzel kişilere ait 29 hesaptan, dolandırmak kastı ile hile yaparak, toplam 770 bin 665 TL ve 169 bin 667 sterlin nakit parayı çekip sahtekârlıkla para ve mal temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gülcan, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mustafa Gülcan’ın hakkında yürütülen polis soruşturmasının devam ettiği ancak, zanlının bu aşamadan sonra soruşturmaya etki edemeyeceği belirtildi.

Gülcan, mahkemenin emrettiği 15 bin TL’lik nakdi teminat emrini ve diğer teminat şartlarını yerine getirerek, yargılanacağı güne kadar serbest kaldı.

İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ahmet Özlemler, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yakup Bahit’i tanık olarak dinletti.

Tanık polis Yakup Bahit, zanlının, 28 Şubat 2017- 29 Aralık 2017 tarihleri arasında, İskele’de meydana gelen hesaplarda hile yapma ve sahtekârlıkla mal temini meselesinden methaldar olduğunu söyledi.

Polis çavuşu, zanlının, 8 Mart 2018 tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını anımsattı.

Zanlı aleyhine 9 Mart 2018 tarihinde 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan tahkikat sorumlusu, mesele ile ilgili soruşturmalarının devam ettiğini, ancak, zanlının soruşturmaya etki edecek herhangi bir durumu olmadığını bildirdi.

Yakup Bahit, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirttikten sonra davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Umut İnan, zanlının, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 4 kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi karşılığında serbest bırakılmasını emretti. Umut İnan ayrıca, zanlının, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışına yasak getirirken, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücut etmesini karara bağladı.

Yargıç, zanlının, teminat şartlarını yerine getirememesi halinde yargılanmaya başlayıncaya değin 1 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi direktifi verdi.

Kıbrıs