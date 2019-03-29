29 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde çatışmacı bir tutum izleyebilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde ciddi kararlar alabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde bütünü görmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün ikili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Öğle saatlerinde sabrınızın zorlandığını hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Endişe içinde olduğunuz konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kriz yaratması olası olaylardan uzak durmanızda fayda var. Finansal konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ciddi kararlar almanız gereken zamanlar olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eşinizle ilgili konularda daha hassas olacağınız bir gündesiniz. Tepkilerinize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde çatışmaya açık olaylar yaşanabilir. Gün içinde uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumanız gerekebilir. Akşam saatlerinde sorumluluğunuz artabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz gün içinde önem kazanabilir. Otoriter davranmamaya, iş birlikçi olmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde yapacağınız programlar işlerinizi kolayca toparlamanıza yardımcı olacaktır. İlişkilerinizle ilgili tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde rahatça kendinizi ifade edeceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. İletişimde olduğunuz kişilere dikkat etmenizde fayda var. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenme durumunda kalabilirsiniz. Bundan dolayı gergin anlar yaşanabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin. Emlak ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. İlişkilerinizde aceleci davranabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size ayna olabilir ve kendi içinize dönebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Öğle saatlerinde dikkatli olmanızda fayda var, iletişimden kaynaklı gerginlikler yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Zekanızı kullanmanız gereken işler artabilir. Akşam saatlerine doğru sorumluluk almanız gerekecek olaylar yaşanabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yeteneklerinizi kullanarak finansal konularda farklı çözümlemelere gidebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Gün içinde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İlişkilerinizle ilgili farkındalığınız artabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğle saatlerinde keyfinizi kaçıracak olaylardan uzak durmalısınız. İkili ilişkilerinizde çatışmalar ve kopmalar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için çaba içinde olabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konulara da dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili kendinizi hapsedilmiş gibi hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla ilginizi çekebilir. İlişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Karar vermeniz gereken konularla ilgilenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi konularla ilgili gelişmeler gündeminizi oluşturabilir. Öğle saatleri çatışmaya açık koşullar söz konusu. Karşınızdaki insanlarla iletişiminizi dengelemeniz gerekebilir. Sizi olgunlaştıracak deneyimler yaşayabilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız kişilere çekilebilirsiniz. Akşam saatlerinde olaylar daha da ciddileşebilir.