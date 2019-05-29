29 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel hassasiyetleriniz olan konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkiler ön plana çıkabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili gizli kalan şeyler olabilir. Psikolojik olarak etkilenebilirsiniz. Gün içinde kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla dengelendiğinizi hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gelecek beklentilerinizin güçlü olduğu bugünde sosyal konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olmak ve paylaşımda bulunmak size keyif verebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu. İlişkiler gündeme gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerinizde yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Toparlamak istediğiniz işleriniz için vakit yaratabileceksiniz. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için başkalarından yardım alabilirsiniz. İşlerinizi paylaştırmak isteyebilirsiniz. Annenizi gün içinde ihmal etmey

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için etrafınızdaki insanlarla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. Akademik konular gündeme gelebilir. Uğraştığınız konularda sınırlarınızı zorlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde şanslı zamanlar var. Keyif aldığınız ortamlarda bulunabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde harekete geçebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda iş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Gün içinde dengede kalmaya özen gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde evinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma hayatınızdaki konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgilenmeniz gereken konular olabilir. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar söz konusu.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Uğraştığınız konulara başkalarını da dâhil edebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız harcamaları abartmamaya özen gösterin. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla görüşmek size iyi gelecektir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Geçmişe ait konular size sıkıntı yaşatabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek bu konularda sıyrılabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda düşünceleriniz konusunda idealist davranacağınız zamanlar var. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu içinde gününüzün nasıl geçtiğiniz anlamayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek dikkatinizi dağıtabilir. Zekânızı kullanmanız gereken işler zamanınızı alabilir. Akşam saatlerinde akıcı ve keyifli koşullar söz konusu. İlişkiler ön planda.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün maddi gelişmelerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. Yeniden harekete geçeceğiniz olaylarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi yaymak için adımlar atacağınız zamanlardasınız. Akşam saatleri ilişkilerde akıcı koşullar söz konusu.