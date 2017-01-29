29 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Kendinizi daha canlı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Tek başına hareket edebileceğiniz gibi sosyal fırsatların da içerisinde olabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün yapıcı ve üretken olabileceğiniz çok şey var. Ailevi konularda, evde daha anlayışlı ve dengeliyici olmak gerekebilir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için güzel koşullar var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili haberler de gündeme gelebilir.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün eve ait konularda, duygusal açıdan sizi huzursuz edebilecek konular olabilir. Olaylara biraz daha objektif bakmaya çalışmalısınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Eşinizle ya da yakın ilişkilerinizle ilgili konularda daha duyarlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda daha anlaşılır olmaya bakmalı, esneklik göstermelisiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün tamamlanması gereken işler ortaya çıkabilir. Zamanınızı daha iyi değerlendirmeye dikkat etmelisiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün aşk hayatınızda ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha pozitif ve canlı olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular da keyif verebilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün toprağa ya da evinize, ailenize yönelik uğraşlar daha çok zamanınızı alabilir. Duygusal konularda aşırı ısrardan kaçınmalısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenize ait gelişmeler harekete geçirebilir. Bugün ziyaretler, görüşmeler için uygun koşullar getirmekte.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirebileceğiniz imkanlar var. Ancak eve ait konularda daha sakin kalmaya bakmalısınız.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün yeni haberler ve sizi harekete geçiren koşullar var. Ay burcunuzda ilerlerken içinizden geldiği gibi özgür davranmak, başkalarını şaşırtmak isteyebilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün kendi iç sesinize ve duygusal beklentilerinize kulak kabartmalısınız. Gereksiz riskli durumlara girişmemek iyi olacak.
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