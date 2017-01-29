29 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kendinizi daha canlı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Tek başına hareket edebileceğiniz gibi sosyal fırsatların da içerisinde olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yapıcı ve üretken olabileceğiniz çok şey var. Ailevi konularda, evde daha anlayışlı ve dengeliyici olmak gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için güzel koşullar var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili haberler de gündeme gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün eve ait konularda, duygusal açıdan sizi huzursuz edebilecek konular olabilir. Olaylara biraz daha objektif bakmaya çalışmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eşinizle ya da yakın ilişkilerinizle ilgili konularda daha duyarlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda daha anlaşılır olmaya bakmalı, esneklik göstermelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün tamamlanması gereken işler ortaya çıkabilir. Zamanınızı daha iyi değerlendirmeye dikkat etmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün aşk hayatınızda ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha pozitif ve canlı olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular da keyif verebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün toprağa ya da evinize, ailenize yönelik uğraşlar daha çok zamanınızı alabilir. Duygusal konularda aşırı ısrardan kaçınmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yakın çevrenize ait gelişmeler harekete geçirebilir. Bugün ziyaretler, görüşmeler için uygun koşullar getirmekte.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirebileceğiniz imkanlar var. Ancak eve ait konularda daha sakin kalmaya bakmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yeni haberler ve sizi harekete geçiren koşullar var. Ay burcunuzda ilerlerken içinizden geldiği gibi özgür davranmak, başkalarını şaşırtmak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendi iç sesinize ve duygusal beklentilerinize kulak kabartmalısınız. Gereksiz riskli durumlara girişmemek iyi olacak.