29 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Evdeki işlerinizi toparlayabilirsiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ev hayatında eskiye ait konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Endişe yaratan durumlar oluşabilir. Duygusal yönden kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerinizde yeni gelişmeler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimlere katılabilirsiniz. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Ticari konularda gelişmeler söz konusu. Ortaklı işlerinizi olgunlaştırmak için uygun bir gündesiniz. İşlerinizi düzenlemek için daha fazla zaman ihtiyaç duyabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanabileceksiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamanız gerekebilir. Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Kaynaklarınızı geliştirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızdaki gelişmeler yeni gündemler getirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için yoğunlaşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz konusunda hassas bir gündesiniz. Ev hayatınızdaki olaylar sizi endişeli yapabilir. Beslenme konusuna dikkat etmelisiniz. Huzur arayışı içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. İşlerinizde desteklenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün koşullar sizin için kolay olmayabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda hassas davranabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmalar olabilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları detaylandırmak isteyebilirsiniz. İşleriniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş hayatınızda renklenmeler olabilir. İlişkilerinizde bazı konuların farkında varabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Gün içinde sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Denge içinde olmaya özen gösterin. İşlerinizi düzenlemek için daha fazla yorulabilirsiniz. Gruplar içinde vakit geçireceğiniz bir gündesiniz. Duygusal dalgalanmalar olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hedeflerinize ulaşmak için çalışacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi iyi organize etmeye çalışın. Ailevi konularla da göz önünde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde denge içinde olmaya özen gösterin. Geleceğinizle ilgili konularda mücadele verebilirsiniz. İşlerinizde kısmetli durumlar olabilir. Dağınık olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri toparlamak için kolları sıvayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dengeler karışabilir. Bu durumları kabul etmek sizi olgunlaştırabilir. İş hayatındaki çalışmalarınızı tamamlamak için mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde gelişmeler olabilir. Başkalarından destek alabilirsiniz. Finansal işlerinizde değişiklikler gündeme gelebilir. Borç alacak işleri ile uğraşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi geliştirmek için mücadele vermeniz gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinizi karşı tarafa rahatça ifade edebilirsiniz. Aile hayatınızla ilgili kafanızı kurcalayan meseleler olabilir. Bazı konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Parasal konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Gün içinde ortaklı konularla da ilgilenebilirsiniz. İşlerinizde alacağınız sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz önem kazanabilir. Eşinizle ilgili konular anlık değişikliklere neden olabilir. Kendinizi işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Parasal konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda beklediğiniz olaylar sonuçlanabilir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki koşullarda mücadele gerektiren olaylar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere eğitim verebilirsiniz. İşlerinizi toparlama fırsatı yakalayacağınız bir gündesiniz.