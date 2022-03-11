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296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi taburcu edilmiştir.

100 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 296

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454

Toplam Vaka Sayısı: 72.586

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3547

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 889

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266

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