3.5 milyon TL’lik küpeler emanet çıktı!

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Fiji ziyaretinde 500 bin sterlin değerindeki elmas küpelerin emanet olduğu ortaya çıktı. Meğer Markle küpeleri mücevher firmasından ödünç almış...

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelini olan Sussex Düşesi Meghan Markle, bir geleneği daha bozdu.

Markle’ın Fiji ziyaretinde taktığı sarı elmas küpelerin emanet olduğu ve Hong Kong merkezli ünlü Butani firmasından ödünç alındığı ortaya çıktı.

Fiyatının 500 bin sterlin olduğu söylenen yani yaklaşık 3.5 milyon TL’lik bu küpelerin kiralanması ise tepki çekti. Çünkü Meghan’ın yaptığı hamle ‘Kraliyet geleneklerini yıktı’ olarak yorumlandı.