3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü, dün gece 21:00-01:00 saatleri arasında, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Mağusa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bahis evleri ve alkollü içki satışı yapılan iş yerler kontrol edildi, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ise devriye edildi.

Denetimler sırasında KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilirken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 197 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç ise trafikten men edildi.