3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü…Gün dolayısıyla ülkede çeşitli etkinlikler düzenlecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 15-16 Mayıs Engelliler Haftası’na ek olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün de çeşitli etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarına dikkat çekecek.

Federasyonun 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle düzenleyeceği etkinlik programı Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk’ün hafta ile ilgili basın bildirisi yayınlamasıyla başlayacak.

Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, diğer dernek ve özel eğitim okul temsilcileri Atatürk Anıtı’na; Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrine çelenk koyacak.

Federasyon başkan ve temsilcileri daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Federasyon ayrıca engellilerin genel beklentilerini içeren 14 maddelik istem paketini ilgili mercilere iletecek.

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bugün Gazimağusa’da “özel bireyler” için farkındalık yürüyüşü düzenliyor.