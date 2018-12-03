3 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Tartışmalara karşı temkinli olmalısınız. Bazı konuları kabullenmek daha rahatlatıcı olabilir. Öğleden sonra endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Finansal konularda yenilenme isteği içinde olabilirsiniz. Duygusal yönden bağlandığınızı hissedebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün çalışma hayatınızla ilgili konular sabah saatlerinde sizi meşgul edebilir. İşlerinizde sabırlı olmanız gereken bir haftadasınız. Sizi yoran koşullara karşı daha kabullenir olmalısınız. Gün içinde eş veya ortağınızla ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Karşınızdakilerle dengeyi yakalamak için uğraşabilirsiniz. İşlerinizde sıkışmalar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili koşullar sizi yorabilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizde çatışmalara açık ortamlar var. Dengede kalmaya çalışın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün aile hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Toprağa ait konular gündeme gelebilir. Güvenlik konusuyla ilgilenmeniz gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızda artış olabilir. Hobilerinize zamana ayırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha kabullenir olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sabah saatlerinde gündeminiz daha hareketli olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimlere katılabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi etkileyebilir. Ailevi konular kafanızı meşgul edebilir. Geçmişle alakalı konularda kendi iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz faydalı olacak. Tartışmalı durumlar söz konusu.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bütçenizle ilgili konuları çözümlemek isteyebilirsiniz. Harcamalarınızı organize edeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler gün içinde sizi rahatlatacaktır. Bilemediğiniz konularla ilgili karmaşalara düşebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Olaylara tepkilerinizi daha kontrollü vermeye çalışın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hassasiyetiniz olan konularda daha kabullenir davranmanızda fayda var. İkili ilişkilerinizde tartışmalara açık bir gündesiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için fırsat yaratabilirsiniz. Alım satım işleri gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün elinizde olmayan durumlardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gizli kalan olaylardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. İlerleyen saatlerde kişisel açıdan önemli olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Aşk durumunuz tartışmalara açık olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sıkışıklığınızı rahatlatabilir. İlerleyen saatlerde kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmelerle ilgilenebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde tamamlanmalar olabilir. Yeni işler için uzun hazırlık süreçlerine girebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için bazı durumları kabullenmeniz gerekebilir. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yeni şeyler öğrenmek için hevesli olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek sizin için daha kolay olacak. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Bazı konulara daha ani tepki verebilirsiniz. Sabırlı olmaya özen göstermelisiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sizi krize sokan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı tartışmalar meydana gelebilir. Fikir almak için başkalarıyla paylaşım içinde olabilirsiniz. Öğleden sonra ilginiz farklı konulara dağılabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışmalar meydana gelebilir.