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  3. 3 aylık bebeğini tren raylarına bıraktı, birkaç metre öteden evladının ö

3 aylık bebeğini tren raylarına bıraktı, birkaç metre öteden evladının ö

3 aylık bebeğini tren raylarına bıraktı, birkaç metre öteden evladının ö 118

3 aylık bebeğini tren raylarına bıraktı, birkaç metre öteden evladının ölümünü izledi