3 AYRI AĞAÇ ALTINA GÖMMÜŞLER!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kime veya kimlere ait olduğu bilinmeyen 1 kilo 140 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Mağusa’da kime veya kimlere ait olduğu tespit edilemeyen 1 kilo 140 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Elde edilen bilgilere göre narkotik ekipleri Kali Land bölgesindeki bir apartmanın arka kısmında bulunan gölet bölgesinde 3 ayrı ağaç altına gömülü vaziyette toplam 1 kilo 140 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotik ekipleri 3 ayrı ağaç altında gömülü vaziyette bulduğu uyuşturucu maddeleri emare alırken, konu maddeleri ağaçların altına kimin veya kimlerin gömdüğünü araştırıyor.