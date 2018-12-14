Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 3 AYRI AĞAÇ ALTINA GÖMMÜŞLER!
3 AYRI AĞAÇ ALTINA GÖMMÜŞLER!

3 AYRI AĞAÇ ALTINA GÖMMÜŞLER!

Kimin gömdüğü araştırılıyor!

A+A-

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da kime veya kimlere ait olduğu bilinmeyen 1 kilo 140 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Mağusa’da kime veya kimlere ait olduğu tespit edilemeyen 1 kilo 140 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Elde edilen bilgilere göre narkotik ekipleri Kali Land bölgesindeki bir apartmanın arka kısmında bulunan gölet bölgesinde 3 ayrı ağaç altına gömülü vaziyette toplam 1 kilo 140 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotik ekipleri 3 ayrı ağaç altında gömülü vaziyette bulduğu uyuşturucu maddeleri emare alırken, konu maddeleri ağaçların altına kimin veya kimlerin gömdüğünü araştırıyor.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.