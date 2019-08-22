3 AYRI BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

3 ilçe’de elektirk kesintisi var!

Girne, Gönyeli ve Lefke’deki’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak.

Girne’nin batısında bazı bölgelere bugün 09.00 ile 14.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 arasında, Karmi, Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı, Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ile Edremit çemberi civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Bu arada Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışmaları nedeniyle bugün Gönyeli ve Lefke’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gönyeli’de; 15 Kasım ve 29 Ekim Sokaklarında bulunan Hacı Ali Hayat Villaları’nın elektrik enerjisi sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ise bugün saat 10.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Lefke’de; Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.