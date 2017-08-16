3 AYRI BÖLGEDE YANGIN!

Lefkoşa, Haspolat ve Yeşilyurt’ta dün çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da bir spor kulübü avlusunda bulunan fırının yarattığı sıcaklık sonucu yan tarafta bulunan 20 tahta palet, 2 tonluk su deposu, su motoru, elektrik kablosu ve binanın ahşap tavan kısmı yandı.

Haspolat Arıtma Tesisleri’nin bulunduğu bölgede ise, yüksek gerilim hattının muhtemelen rüzgardan koparak Mehmet Bayur' a ait su kuyusunda takılı dalgıç motorunun kablosu üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yeşilyurt'ta da, ağaçtan kopan dalın elektrik hatları üzerine düşmesi yangına neden oldu. Yangın sonucu 1 dönümlük alandaki anız ile Nurettin Solak'a ait 10 boru ve 11 narenciye ağacı kısmen yandı.