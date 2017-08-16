3 AYRI BÖLGEDE YANGIN!
Cayır cayır yandılar!
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Lefkoşa, Haspolat ve Yeşilyurt’ta dün çıkan yangınlar hasara neden oldu.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da bir spor kulübü avlusunda bulunan fırının yarattığı sıcaklık sonucu yan tarafta bulunan 20 tahta palet, 2 tonluk su deposu, su motoru, elektrik kablosu ve binanın ahşap tavan kısmı yandı.
Haspolat Arıtma Tesisleri’nin bulunduğu bölgede ise, yüksek gerilim hattının muhtemelen rüzgardan koparak Mehmet Bayur' a ait su kuyusunda takılı dalgıç motorunun kablosu üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Yeşilyurt'ta da, ağaçtan kopan dalın elektrik hatları üzerine düşmesi yangına neden oldu. Yangın sonucu 1 dönümlük alandaki anız ile Nurettin Solak'a ait 10 boru ve 11 narenciye ağacı kısmen yandı.
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