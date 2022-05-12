3 Ayrı kaza, 3 alkollü sürücü!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Çağın ALTINOĞLU (E-36), 146 mlg alkollü içki tesiri altında SD 723 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönyeli Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre sağından soluna doğru yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa KAN (E-24)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Çağın ALTINOĞLU tutuklandı.

Öte yandan dün akşam saat 22:30 sırlarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu boyunca, Ali SİVRİ (E-69), 159 mlgr alkollü içki tesiri yönetimindeki NB 030 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çember içerisine girip çember içerisinde bulunan bordür taşlarına ve trafik levhasına çarpıp çember içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dün akşam ayrıca saat 23:45 sıralarında, Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde, Mustafa BALIK (E-50) 202 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Atilla AKSAKAL (E-40) ve Umut Uğur DEMİRÖREN (E-24) kaldırılmış oldukları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmışlardır. Araç sürücüsü Mustafa BALIK tutuklandı.

Kazalarla ilgili polisin soruşturması devam etmektedir.

BRT