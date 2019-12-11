Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 3 BİN 800 TL DOLANDIRDI!
3 BİN 800 TL DOLANDIRDI!

3 BİN 800 TL DOLANDIRDI!

Girne’de Sahtekârlıkla Para Temini

A+A-

Dolandırıcılık suçundan tutuklanan polis memuru Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Girne’de 2017 yılının aralık ayında, “Sahtekârlıkla Para Temini” ve “Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarılan ve teminata bağlanarak serbest bırakılan polis memuru Osman Akınsel, yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Arkadaşı R.G.’den trafik cezalarını halledeceği iddiasıyla 3 bin 800 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin eden Akınsel, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.