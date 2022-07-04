3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi sürüyor

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Eroğlu’nun kızı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, babası Derviş Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede kontrol altında tutulduğu belirterek, doktorların konsültasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Derviş Eroğlu dün sabah tansiyon yükselmesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.