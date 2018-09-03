3 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş ortamınızda hareketli zamanlar içerisinde olmanız mümkün. İletişiminizin hızlı olacağı bir gündesiniz. Gelecek ümitlerinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmek için alternatif yollar deneyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz konularda gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma ortamınızda iletişiminizin akıcı olacağı bir gündesiniz. Beklenmedik haberleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Bilemediğiniz konulardan dolayı stresler yaşamanız mümkün. Finansal konularda dalgalanmalar olabilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylarla karşı karşıya kalmanız olası. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hareketli bir gün geçirmeniz olası. İletişiminizin yoğun olacağı zamanlar içerisindesiniz. Uğraştığınız işlerinizle ilgili sürpriz gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Heyecanlı ve ilginç bir gün geçirmeniz mümkün. Yakın çevrenizle her zamankinden fazla zaman geçirebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda organizasyonlar yapmanız olası.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş hayatınızda destek alacağınız kişilere ulaşmak için karşınıza fırsatların çıkacağı bir gündesiniz. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konuda sezgilerinize güvenmeniz sizi yanıltmayacaktır. Yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelmekten keyif alırsınız. Gün içinde farklı fikirlerinizi yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanarak farklı bakış açıları oluşturabilirsiniz. Farklı konulara gruplara, yönelmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bu düşüncelerinizi yakın çevrenizle paylaşabilir, destek görebilirsiniz. Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etme şansını bulacaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ailevi konularla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi iç sesinizi dinlemeniz konuları daha rahat çözmenize yardımcı olacaktır. Olaylara daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. İletişiminiz artacağı ve ifadeleriniz net olacağı zamanlar içerisindesiniz. Mesleki konular üzerinde daha ciddi durmalısınız. Uğraştığınız konular sizi duygusal olarak zorlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün uğraştığınız işlerinizle ilgili hoş sürprizlerle karşılaşmanız mümkün. İlgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katmak istemeniz olası. Bu konuda şans sizden yana olacak. Düşüncelerinizi açık ve net bir şekilde ifade edebileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Zevk aldığınız konularla ilgilenmek, onlar için harcama yapmak size iyi gelecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir ve yorabilir. Gün içinde hızlanan iletişiminizle ve hareketli geçen zamanlar içerisinde kendinizi yorulmuş hissetmeniz mümkün. Düşüncelerinizi, anlatmak istediklerinizi kolay bir şekilde ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Hizmet aldığınız ya da beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konuları ihmal etmemenizde fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Zihinsel aktivitelerinizin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Bugün sizin için yoğun ve hareketli geçebilir. Eşinizle ilgili olaylar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Vereceğiniz kararlarda ikilemler yaşamanız olası. Yakın çevrenizle ile daha fazla ilgilenmek durumda kalmanız mümkün. Fikirlerinizi daha net ifade edeceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde bazı konularda endişe duymanız mümkün. Ortak parasal işler gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuda elinizde olmayan sebeplerden dolayı krizler yaşamanız olası. Finansal konularda yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İletişiminizi akıcı olacaktır. Birçok konuyu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde iş hayatında ilişkiler ön plana çıkabilir. Geleceğiniz ile ilgili sorumluluklarınızın gündeme gelmesi mümkün. Yeni konulara yönlenebilir farklı bakış açıları geliştirmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler hakkında araştırma yapmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olacağınız yurt dışı tatil planları yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde işle ilgili farklı fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili gelişmeler yaşamanız mümkün. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Duygusal yönden sizi yıpratan konular gündeme gelebilir. Mücadele verdiğiniz konularda güzel haberler alabilirsiniz.