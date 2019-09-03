3 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızda zirveye çıktığınız bir hafta olacak. Bu hafta sizin için sürprizlerle dolu. Beklenmedik misafirleriniz olabilir. Bu gelen misafirle birlikte hayatınızda yeni bir sayfa açılma ihtimali yüksek. Aşk hayatınızda sizi çok güzel gelişmeler bekliyor. Finansal konularda tutumlu davranın.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İnsanların içten pazarlıklı davranışları sizi kötü etkiliyor. Haksızlığa uğradığınız fikri ile hırsınızın kölesi olup büyük hatalar yapabilirsiniz. Özellikle iş hayatınız ile ilgili konularda egonuzu kontrol altında tutun.Her konuda haklı olduğunuzu söyleyen kişilerin sözlerine inanmayın. Özel yaşantınız da partnerinizi iyice tanımadan yeni bir başlangıç yapmak konusunda dikkatli olmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş hayatınızda çok kritik bir gün dikkatli olmanızda fayda var. Algılarınız açık olmalı ve sorumluluk sahibi olmalısınız.Becerilerinizi hem geliştirme hemde göstermek için çok çalışıp kendinize saygın bir kariyer yapacağınız bir dönemin startını bugün vereceksiniz. Özel hayatınızda keyifli gelişmeler yaşayabilir.



YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Aşk hayatınızda prangalarınızdan kurtulmanız ve ilişkiye daha açık davranmanız gereken bir hafta olacak. Ailevi sıkıntılardan uzak durmaya çalışın.İş hayatınızda sizin için birçok kariyer fırsatları doğacak bunları değerlendirmeye alın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Etrafınız da olanbiri sizi ciddi bir şekilde etkisi altına almış durumda. Bugün iş hayatınızda profesyonel adımlar atmaya başaldığınızı fark edeceksiniz. Özel hayatınızda ise aile fertleri veya çok yakın arkadaşlarınız vasıtası ile duyacağınız haberler ile mutlu olacak ve aşkın galibiyetini tecrübe edeceksiniz. Mutluluğunuza gölge düşürenlerden uzak durun.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün aile içinde yaşanabilecek tarışmalar sizi duygusal anlamda zedeleyebilir. Ilımlı yaklaşmaya ve sakin olmaya gayret edin.Etrafınızda yaşanan gerginlikler sebebi ile kendinizi hoş olmacak sözler ile öne çıkarabilirsiniz. Dikkat edin. Herhangi birinin etkisi altında kalmayın.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşk hayatınızda daha ciddi adımlar attacağınız ve cesur davranmanız gereken olaylar gelişecek. Partnerinizi anlamaya çalışın. Endişeye kapılmanıza gerek yok. Güzel hislerinizin karşılığını alacağınız bir dönemin başlangıcındasınız. Birkaç küçük fiziksel rahatsızlıklarınız olabilir. İş hayatınızda ciddi bir ivme ve gelişimlere açık bir hafta olacak.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Hafta başında insanların çelişkili hareketler yapması canınızı sıkabilir takmayın. Aile içinde yaşanacak gerilimlerden uzak durmanızı ve tartışmalara fazla kulak asmamanızı tavsiye ederiz. Yaşananları tecrübe olarak düşünürseneniz size daha olumlu katkılar yapacaktır. Kariyerinize odaklanmalısınız.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Aşk hayatınızın da yaşadığınız tüm sıkıntıların geçeceği ve mutlu haberler alacağınız zaman geldi. Fakat iyi giden aşk hayatınızın karşısında iş hayatınızda bazı pürüzler olabilir ve mevcut işinizi bırakma seviyesine gelebilirsiniz. Son zamanlarda sağlık beslenmeye başlayacağınız bir sürece gireceksiniz.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hayatınızı çok detaylı bir şekilde planlıyorsunuz ve bazen bu plamlar içinde boğulup kalıyorsunuz. Biraz gelişi güzel yaşamayı öğrenmeniz gerek. İş ve özel hayatınızda sizi zorlayacak konularda destek almanız ve bu zorlukların sorumluluğunu almalısınız. Ailenize zaman ayırmalısınız. Kendinize haksızlık yapmamalı ve sezgilerinize güvenmelisiniz.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yoğun hayat temponuzda aklınızı kurcalayan fikirleri biraz kendinizden ve çevrenizden uzak tutmanız gerek Çünkü eş veya sevgilinizle olan ilişkinizi bu fikirler zedeleyebilir. Bu durumda öncelikle çok sabırlı olmanız ve güçlü kalmanız gerekiyor. Kendinize güveneceğiniz zaman geldi.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kariyeriniz ile ilgili bir çok gelişme yaşadığınız bu haftanın şansı ilişkinizde de devam ederek güzel mesajlar alacaksınız. Ama bugünlerde elinize geçen paraları maddi olarak saklamanızda fayda var.



