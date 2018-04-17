3 GÜNDÜR KAYIP!

15 yaşındaki Maria, adanın her iki kesiminde aranıyor

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde ikamet ettiği bildirilen 15 yaşındaki Maria Kiprianu’nun, geçtiğimiz Cumartesi gününden beri kayıp olduğu açıklandı.

Durumun Rum polisine iletilmesi sonrasında ada genelinde bir arama çalışması başlatıldı belirtilirken, KKTC polisi ile de irtibata geçildiği iddia edildi.

Maria’nın 1.70 boyunda ve siyah saçlı olduğunu bildiren Rum polisi, özellikle larnaka’da ikamet edenlerin Maria’yı görmeleri halinde 24804060 No’lu telefonu arayıp, ihbar etmelerini istedi.