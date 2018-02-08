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  3. 3 İLÇEDE 13 İNŞAATIN FAALİYETİ DURDURULDU
3 İLÇEDE 13 İNŞAATIN FAALİYETİ DURDURULDU

3 İLÇEDE 13 İNŞAATIN FAALİYETİ DURDURULDU

Çalışma Dairesi müfettişlerinin Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kuralların aykırı bulunarak, gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken;  Lefkoşa’da 6, Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı  bulundu.

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda acil kriz masasını toplayan Bakan Zeki Çeler, toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla bugün  Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte  inşaat denetimlerine katıldı.

Teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  gerekli  iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan  hiç bir inşaata  tolerans gösterilmeyeceğini  yineledi.

Çeler, insan hayatının önemine vurgu yaparak; güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil  her sektörde  öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine çağrıda bulunan Çeler,  iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması konusunda  her kesimi üzerine düşeni  yapmaya ve  yasal mevzuata uygun davranmaya davet  etti.

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Çeler; Bakanlık olarak her ilçede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini de sözlerine ekledi.

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