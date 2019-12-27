3. KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI!
Beton zemine düştü!
A+A-
Döne Özer Şah isimli kadın bugün saat 11.00 sıralarında üçüncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Deniz Plaza çalışanı Döne Özer Şah Deniz Plaza Yenişehir şubesinin 3. katından bugün saat 11.00 sıralarında beton zemine düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şah, ağır yaralandı.
Etiketler : Döne Özer Şah, beton zemin, düşme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.