Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 3 KİŞİ TUTUKLANDI!
3 KİŞİ TUTUKLANDI!

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Suçla operasyonel mücadele denetimleri...

A+A-

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ… İZİNSİZ İKAMET EDEN  3 KİŞİ TUTUKLANDI  

Polis, 16-17 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu Gazimağusa’da, “KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri” tespit edilen 3 kişiyi tutukladı.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.