3 KİŞİ TUTUKLANDI!
Suçla operasyonel mücadele denetimleri...
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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ… İZİNSİZ İKAMET EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, 16-17 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu Gazimağusa’da, “KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri” tespit edilen 3 kişiyi tutukladı.
Etiketler : suçla operasyonel mücadele, denetim, tutuklanma
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