3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA AİT BİR FOTOĞRAF TÜYLER ÜRPERTTİ

19 yaşındaki Anisa Gannon bir gün evine giderken aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

İşe geç kalıyordu ve patronu kızacaktı. Yol üstünde kaza olduğundan fotoğrafını çekerek patronuna mazeretini kanıtlamak istedi.

O anda çektiği fotoğrafın ne kadar değerli olacağının farkında değildi.

Maalesef biri 9 aylık bebek olmak üzere kazada üç kişi hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Hannah Simmons, 9 aylık bebeği Alannah ve en iyi arkadaşı Lauren Buteau ile aracın içindeydi.

Aracıyla ilerlerken Hannah bir anda aracın kontrolünü kaybetti ve bir kamyonla çarpıştı.

Araçtan kimse sağ çıkamadı.

Fotoğrafı çeken Anisa, halasına fotoğrafı gösterince halası ilginç bir detayı farketti.

Fotoğrafta cennetten inmişçesine bir ışık belirmişti.

Halası, “Cennete gidiyorlarmışçasına…” dedi.

Anisa, kazayı yapan kişilerin izini sürdü ve ailelerine fotoğrafı gösterdi.

Hannah’nın annesi Jodi fotoğrafı görür görmez ağlamaya başladı.

Yaşadıkları acı olaya rağmen Anisa’nın onları bulup fotoğrafı göstermesi biraz da olsa acılarını hafifletti.

Jodi gözyaşları içinde, “Fotoğrafın benim için ne kadar kıymetli olduğunuzu anlayamazsınız” dedi.

Lauren’in annesi Dana da “Fotoğrafı gördüğümde yaşadığım sevinci tarif edemem. Sanki onları cennete uğurladığımı hisettim” dedi.