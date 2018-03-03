3 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ay kombinasyon burcunuz Yay'a geçerken, uzak yollarla ilgili projeleriniz gündem kazanacak. Yapmayı planladığınız işlerinizi kendi düşünce tarzınıza göre uygulayacaksınız. Yüksek idealler peşindesiniz ve ihtiyacınız olan motivasyon, sadece kendi gücünüzde saklı. Bugün içgüdüsel hareket edeceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bilimsel konularda ilginizin yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen işinizle ilgili geniş bir araştırma içinde olacaksınız. Partnerinizin şartlarını, kendi isteklerinizle birleştirebilir ve birlikte bir çok ortak çalışma yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili bir çok detaylar gündem kazanacak ve fiziksel arzularınız ön plana çıkacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Siz özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olabilirsiniz. Bugün Yay'da ilerleyen Ay karşılıklı ilişkilerinizi olumlu etkilerken, dikkatli olmanızı da öneriyor. Partnerinizin size olan tavırlarında yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Ona olan duygularınızda farklı nüanslar ortaya çıkacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyor olsanız bile, yeni fikirler sizin için son derece cazip oluyor. Bugün biraz hareketli olmanızda yarar var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Bugün çocuklarınızla ilgili bir takım çalışmalar söz konusu olacaktır. Kişisel egonuzun yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bireysel davranışlarınızın ön planda olmasını istiyor olsanız bile ailenizin sizi yönlendirmesi karşısında tepkisel davranabilirsiniz. Kazançlarınız konusunda tereddütleriniz var. Elinize geçen fırsatları değerlendirme konusunda kararsızlıklar geçirebilirsiniz. Bugün, sıcak yaklaşımlarınızla çevrenizi kolayca etkileyeceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün doğal olan çekiciliğinizi bir kez daha hissedeceğiniz ortamlara gireceksiniz. İletişim konularının gündem kazanması sonucunda bazı iş bağlantıları yapacaksınız. Üstün nitelikli kişilerin fikirlerine ihtiyacınız olacak. Aile içinde, sizden daha olgun kişilerin desteği üzerinizde olacak. Yaşantınızda bir takım değişimlere ihtiyacınız var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün para harcama konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Ay Yay burcunda para evinizi etkiliyor. Kendi idealleriniz uğruna bir takım harcamalar peşinde olacaksınız. İstemediğiniz borçların altına gireme riskiniz var. Enerjinizi daha farklı konular üzerinde yoğunlaştırmak için uygun bir gün. Spor aktiviteleriniz artacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ay burcunuzda ilerliyor ve kendinizi daha enerjik ve eğlenceli bulacaksınız. Duygusal konularınızla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Partnerinizle ilgili ortak motivasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Kendi düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içinde olmanız, aranızda rekabet oluşturuyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Duygusal konularda kendinizi daha özgür ve rahat hissetmek isteseniz bile geleneksel yapınızı zorlayıcı hareketlerden kaçamıyorsunuz. Bugün iletişim konusunda engellemeler yaşayacak ve kendinize ait birtakım zorlukları göğüslemek zorunda kalacaksınız. Yüksek ideallerinizin ön planda olacağı bir gün.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sıra dışı fikirlerin ve ilginç arkadaşlıkların gündem kazanması söz konusu. Özellikle yaşamınıza farklı bir boyut getirmek istiyor ve sosyal çalışmalarınıza bu yönde ağırlaştırmayı planlıyorsunuz. Kurumsal olaylarla ilgili bazı sorunlarınız gündem kazanabilir. Hukuksal problemlerinize çözüm getireceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri bir takım destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz. Şartlarınızı zorlamaktan kaçınmalı ve olayları kendi akışı içinde değerlendirmelisiniz