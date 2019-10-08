3 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!
Yoğun bakıma kaldırıldı...
A+A-
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18.30 sıralarında, Çamlıbel’de Erdal CESURER (E-54), ikametgahının avlusunda bulunan zeytin ağacından merdiven ile zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavinden ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Erdal CESURER, yüksekten düşme, yaralanma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.