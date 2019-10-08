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  3. 3 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!
3 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!

3 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ!

Yoğun bakıma kaldırıldı...

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YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18.30 sıralarında, Çamlıbel’de Erdal CESURER (E-54), ikametgahının avlusunda bulunan zeytin ağacından merdiven ile zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavinden ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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