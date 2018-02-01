3 MÜFETTİŞE ŞOK!
Görevden uzaklaştırıldılar!
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Kamu Hizmeti Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatıyla 3 trafik müfettişine 6 aylığına görevden el çektirdi ve maaşlarını yarıya düşürdü.
Kamu Hizmeti Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatıyla 3 trafik müfettişine 6 aylığına görevden el çektirdi ve maaşlarını yarıya düşürdü.
Eğitimsiz ve sınavsız ehliyet vermekten tutuklanmıştılar
Yeni Bakış’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 26 Ekim 2017’de yurt dışında ikamet eden kişilere eğitim ve sınava tabi tutulmadan ehliyet verme suçundan dolayı gözaltına alınan Trafik Müfettişleri Savaş Gökdeniz, Münir Gayi ve Taner Nusret, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda 1 Şubat’tan itibaren (Bugün) 6 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu şahısların bu süre zarfında da yarım maaş alacakları belirtildi.
Yeni Bakış
Etiketler : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, müfettiş, görevden uzaklaştırma
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