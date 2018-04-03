3 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hayatınız ile ilgili konular üzerinde düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri sonuca bağlamak isteyebilirsiniz. Finansal kararlarda aceleci davranmamanızda fayda var. Gün içindeki belirsiz durumlar canınızı sıkabilir. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Yenilenmek için bazı konuları düzenlemek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün biraz dalgın olabilirsiniz. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmanızda yarar var. İkili ilişkilerinizde daha sakin kalmalısınız. Farkına vardığınız konularda sabırsız davranabilirsiniz. Bugün bazı konularda kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yoğunluk olabilir. Ortaklaşa işleriniz sizi uğraştırabilir. Kardeşlerinizle olan konuları çözümlemek isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş yerinizde ki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızın desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gün içinde emek gerektiren uğraşlar gündeme gelebilir. Üretken olabilmeniz için planladığınız işleri sonlandırmanız gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Belirsizlikler karşısında sabırlı olmaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün odağınızı sevdiğiniz ve keyif aldığınız işlere yöneltebilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda karar vermekte zorlanacağınız olaylar yaşanabilir. Yaratıcılığınızı kullandığınız işlerde daha verimli olabilirsiniz. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşması zaman alabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün haber beklediğiniz bir işiniz için olumlu dönüşler alabilirsiniz. Aileniz ile ilgili daha önceden çözümlenmemiş bir konu gündeminize girebilir .Güvenlik konusuna dikkat etmenizde fayda var. Emlak işleriyle ilgili karar vermek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Gün içinde ev içindeki kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün aile ve arkadaşlarınızın yaşadığı olaylar sizi etkileyebilir. Zihinsel olarak yoğun bir gündesiniz. Acele kararlar sizi zorlayabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan stresler yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı davranmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Ticari konularda karar almakta zorlanabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Beklenmedik masraflar çıkabilir. Maddi konulara dikkat etmenizde fayda var. Kişisel yeteneklerinizi kullanma konusunda başarılı olabilirsiniz. İşinizde alacağınız yardımlar sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için mücadele verebilirsiniz. Tartışmalara açık bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yapacağınız konuşmalar, görüşmeler sizi etkileyebilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylar üzerinde durabilirsiniz. Bazı konularda hayal kırıkları yaşayabilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları akışına bırakmak daha iyi olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar meydana gelebilir. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün planladığınız gibi geçmeyebilir. Bazı olaylarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Beklemediğiniz nedenlerden dolayı işleriniz ilerlemeyebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Üzerine düşündüğünüz konuları biraz oluruna bırakmakta fayda var. İlişkilerinizde daha sakin olmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün geleceğiniz için endişe duyabilirsiniz. Gün içinde sosyalleşerek rahatlamayı seçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak isteyebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabilmek için yardım alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Bilemediğiniz konularda mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün iş yerinizdeki sorumluluklarınız için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte uğraştığınız işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Çaba göstermeniz gereken konularda üstlerinizden destek alabilirsiniz. Geleceğinizi oluşturmak için daha fazla mücadele verebilirsiniz. Kendinizi endişe içinde hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün mevcut işinizi değiştirmek isteyebilir ya da yeni projelere başlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konuları sonuca bağlanmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Fikirlerinizi dile getirmeden önce iki kere düşünmenizde fayda var. İşlerinizde seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle sorumluluklarınız artabilir.