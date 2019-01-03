3 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün şanslı günlerinizden birini yaşıyor olabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar yavaş ilerlese de emin adımlarla ilerliyor olacaksınız. Yeni ve heyecan veren konulara ilgi duyabilirsiniz. Eşinizle birlikte keyif veren şeyler yapmak ikinize de iyi gelecek. Bugün çocuklarınıza ve özel zevklerinize de zaman ayırmak isteyeceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailenizle yaşayacağınız keyifli bir günü işaret ediyor. Babanızla ilgili herhangi bir sorun yaşamış iseniz bugün çözmek isteyebilirsiniz. Emlakla ilgili konularda rahatlama söz konusu olabilir. Neden olduğunu bilmediğiniz bir hislerle kendinizi yeni konulara karşı daha fazla heyecanlı hissedebilirsiniz ve özgürlük hissi içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yaşadığınız olaylara karşı olumlu tavrınızı devam ettirebileceksiniz. Yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte keyifli zaman geçirmek isteyeceksiniz. Sizin için hareketli ve bereketli bir gün olacak gibi duruyor. Emin adımlarla ilerleyebileceğiniz, yüksek enerjinizi ve yaratıcılığınızı çok iyi kullanabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Maddi kazanımlarınız konusuna bugün keyfiniz yerinde. Harcamaları abartmamakta fayda var. İşle ilgili konularda yavaş ve emin adımlarla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu da size içsel güveni getirebilir, işle ilgili yeni kararlar almak için heyecan duyabilirsiniz. Yaratıcılıkla ilgili konularda çalışan kişiler bugün kendini özgür hissedebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacaksınız. Tüm gün boyu kendinizi özgür hissedebilirsiniz bu da sizin yaratıcılığınızı artırabilir. Kendiniz için zaman ve para harcayabileceğiniz bir gün. Kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha mutlu hissetmek için yolculuklar planlayabilirsiniz. İlişkilerinizin ön planda olacağı bir gün olacak.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün başladığınız işlerde, beklemediğiniz kişilerden gelecek kısmetler var. Ruhsal gelişiminiz için olumlu bir gün, iyi değerlendirmekte fayda var. Finansal konularda eskiden aldığınız kararlar dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olabileceğiniz bir gün. Yeni şeyler denemek isteyeceksiniz. sakin olmaya özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Keyifle, geleceğiniz için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak bugün sizin için çok kolay olacak. Akademik konularla ilgili olanlar içinde başarılı olabilecekleri zamanlar var. İşten gelen, beklediğiniz paraları bugün alabilirsiniz. İlişkinizde yaratıcılığınızı kullanarak eşinize sürprizler yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İşlerinizle ilgili ortaklıklarınız da kısmetiniz var. İşyerinizde göz dolduracaksınız. İşinizde aldığınız sorumluluklar da yavaş ve emin adımlarla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu yeni sorumluluklar sizi heyecanlandırabilir. Sonuçlarının olumlu olması sizi keyiflendirecek. İşinizde yaratıcılığınızı kullanabileceksiniz ve bundan olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Keşfetmeye isteklisiniz. Öğrenmek ve öğrendiklerinizi yabancı kişilerle paylaşmak size iyi gelecek. Yurtdışıyla bağlantılı konulardan kısmet olabilir. İşleriniz açılabilir veya bir misafiriniz geliyor olabilir. Aileniz veya kendiniz için yeni şeyler almak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arttıracak uğraşlar edinmek için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yatırım ve finansal konularınızda yavaş ve emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Yapmanız gereken ödemeler için beklediğiniz paralar gelebilir. Yatırımlarınız konusunda güvenli alandan çıkıp, yeni şeyler denemek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı farklı yöntemlerle değerlendirme yöntemlerini araştırmaya başlayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İlişkiler gündeminizi etkileyecek. Eşinizden veya ortaklı işlerinizden güzel haberler alabilirsiniz. İlişkileriniz hakkında bol sohbetli bir gün olacak. Kendinizi farklı ve yeni durumlara karşı hazır hissedeceksiniz. Girişkenliğiniz artabilir, her zamankinden daha özgüvenli davranabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız ortamlarda olmak isteyeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İşlerinizden gelen kısmetler var. Üretkenliğinizin arttığı bugünde işler yavaş ilerlese de olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. İş yerinizde beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Emek harcadığınız konularda rahatlıkla sonuç alabilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden maddi destek görebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.