3 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanlara program yapabilirsiniz. Çocuklarınızın yaptığı aktiviteler ilgili işler çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konulara duygusal yaklaşabilirsiniz. Harcamalarınızı dozunu aşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ev hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Yaptığınız işlere güzellik katabilirsiniz. Sevdiğiniz dostlarınızı evinizde ağırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda seminerler düzenleyebilirsiniz. Emlak ve toprakla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde işlerinizde farkındalığın getirdiği değişiklikler olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerde başkalarının katılımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Çalıştığınız konularla ilgili yazışmalarınıza önem verebilirsiniz. Sözleşmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdekilerle birlikte sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. İşlerinizde büyüme kaydedebilirsiniz. İşlerinizdeki tamamlanmalar nedeniyle rahatlamış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma hayatınızda işlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Parasal konularda başkalarından fikir alabilirsiniz. Gün içinde fazla harcama yapmamaya özen gösterin. Kişisel yeteneklerinizle ilgili konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde dengeyi sağlamaya çalışın. Şanslı bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ısrarcı olma eğilimindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Kişisel konularda değişiklikler gündeme gelebilir. İlişkilerle ilgili kısmetli bir gündesiniz. Eğitim almak istediğiniz konularda araştırma yapabilirsiniz. İşlerinizde destek görebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelişen olaylara daha ılımlı yaklaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikirlerinizi ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. İkili ilişkilerde keyifli gelişmeler söz konusu. Bazı olayları kabullenmeniz işleri kolaylaştırabilir. Sakin olmanızda fayda var. Sanatsal konularla ilgilenmeniz biraz kafanızı boşaltmanıza iyi gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz insanlara program yapabilirsiniz. Çocuklarınızın yaptığı aktiviteler ilgili işler çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konulara duygusal yaklaşabilirsiniz. Harcamalarınızı dozunu aşabilirsiniz

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün iş hayatınızda sorumluluklarınızda artışlar olabilir. Mücadelesini verdiğiniz konular çözüme kavuşabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde stresler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendi meslek grubunuzdan insanlardan destek alabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bazı konuları tamamlamak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak için harekete geçebilirsiniz. Olayları daha rahat algılayabileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar organize edebilirsiniz. Eğitim işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Yolculuklar gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili ortak konularda farkındalığınız artabilir. Keyif aldığınız konulara zaman ayırın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işlerinizde sonlanmalar olabilir. Endişeli olduğunuz konularda daha fazla korumacı davranabilirsiniz. Finansal işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Çalıştığınız insanlara karşı sorumluluğunuz artabilir. Bazı belirsizlikler sizi zorlayabilir. İlişkilerinizle ilgili konularda daha fazla yorulabilirsiniz. Ticari işlerde karşıt fikirler ortaya çıkabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konularda yeni gündemler yaratabilirsiniz. Bugün ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dengede kurmak önemli olabilir. Duygusal konularda gelişmeler yaşanabilir. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerinizde ve işlerinizde olgunlaşacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumluluklarınızda artış nedeniyle kararlar alabilirsiniz. Sizi yoran konular gündeme gelebilir. Gün içinde iyi organize olmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte eğitimler alabilirsiniz. İşlerinizin teknik kısımlarını toparlamanız gerekebilir.