3 SENDİKA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR!

3 Sendika, Hayat Pahalılığı Ödeneğinin son 3 ayının durdurulması kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruyor.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Kamu Görevlilerinin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin son 3 ayının durdurulması kararının (Ekim, Kasım, Aralık 2018) anti demokratik bir şekilde yasa gücü kararname ile geçirilmesine, Kamuda yetkili 3 sendika KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ’in birlikte almış olduğu karar neticesinde Yasa Gücünde Kararnamenin iptali için KAMUSEN adına (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) bugün saat 11:00’ de Anayasa Mahkemesine başvuracağını belirtti.