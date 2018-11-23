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  3. 3 SENDİKA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR!
3 SENDİKA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR!

3 SENDİKA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR!

Hayat pahalılığı...

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3 Sendika, Hayat Pahalılığı Ödeneğinin son 3 ayının durdurulması kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruyor.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Kamu Görevlilerinin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin son 3 ayının durdurulması kararının (Ekim, Kasım, Aralık 2018) anti demokratik bir şekilde yasa gücü kararname ile geçirilmesine, Kamuda yetkili 3 sendika KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ’in birlikte almış olduğu karar neticesinde Yasa Gücünde Kararnamenin iptali için KAMUSEN adına (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) bugün saat 11:00’ de Anayasa Mahkemesine başvuracağını belirtti.

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