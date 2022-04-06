3 Sendika Girne’de uyarı grevi gerçekleştiriyor

KTAMS, Kamu-İş ve Kamu-Sen , Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı ile Girne Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde tam gün uyarı grevi gerçekleştiriyor.

Greve ilişkşin sendikalar adına basına açıklamada bulunan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan,1 Nisan’daki büyük eylemle birlikte, sendikaların yoksullaşma ve yok oluşa karşı birlik içinde başlattıkları eylemlerin devam ettiğini söyledi.

Alınan kararlar doğrultusunda Girne Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’yla , Girne Gümrük ve Rüsumat Daireisi’nde tam gün uyarı grevi başlatıldığını vurgulayan Atan, “Bizi bu durumlara düşüren hükümet kanadıdır. hedefimiz zamlara, hayat pahalılığına kötü yönetime tepki göstermektirdedi.

Girne Limanı’ndaki grev sırasında, yasalara , demokratik yapıya aykırı bir durum yaşandığını , sabah limana yanaşan bir geminin , sivil vatandaşlar tarafından limana bağlandığını anımsatan Atan, grev ve referandum yasası ve limanlar yasasına göre limanda gemiyi bağlama işleminin sadece ilgili kamu görevlisi ya da klavuz kaptan tarafından yapılabileceğini anımsattı.

Konuyla ilgili olarak avukatları aracılığıyla polise yaptıkları şikayet sonucu söz konusu şahısların tutuklandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bilgisini aldıklarını dile getiren Atan, görevini yerine getiren polis ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Atan grevlerin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek Sendikal Platform olarak istişare ederek, izlenecek yol haritasını açıklayacaklarını belirtti.