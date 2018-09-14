3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

Tarım Dairesi 7-13 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirildi.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri , Iceberg Marul, Buğday, Nektarin,Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Havuç ve Şili Kırmızı Biber olmak üzere 72 numuneden 69 ‘u temiz olup, sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd ait Elma(Gala) da Limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler menşeine iade edilmiştir.Veli Karakuş’a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Golyandro, Ispanak, Turp, Patlıcan Çeşitleri, Marul, Pırasa ve Kabak olmak üzere 30 numuneden 26’sı temiz olup, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait Biber Kapyadan alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur. Ozanköy’de Ahmet Kayım’a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler’e ait Maydanoz ve Cemil Güngör’e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.