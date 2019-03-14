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3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Yoğun bakıma kaldırıldı

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Girne’de apartmanın merdivenlerinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14:00 sıralarında, Girne’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan, Riks Abaras Sitesi A Blok 3 isimli apartmanın merdivenlerinden aşağıya indiği sırada düşüp ağır şekilde yaralanan 3 yaşındaki Emin İbragimov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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