3 YAŞINDAKİ HİRANUR, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda önceki gün meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili olarak iki araç sürücüsü mahkemeye çıkarıldı.

Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda önceki gün meydana gelen ve 1’i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili olarak her iki araç sürücüsü dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ağır yaralanma ve hasarla neticelenen trafik kazası yapma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan HY 374 plakalı araç sürücüsü Fatma Abay ile KRJ 279 plakalı araç sürücüsü Russell Straton aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Kazada ağır yaralanarak iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Her iki araç da kendi şeridini korumadı

Meselenin tahkikat memuru Yenal Hüda, 23 Mayıs 2019 tarihinde Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda zanlı Fatma Abay’ın yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyrederken, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçtiğini açıkladı. O esnada karşı istikametten yönetiminde bulundurduğu KRJ 279 plakalı araç ile seyreden zanlı Russell Straton’un da mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçtiğini belirten Hüda, araçların çarpıştıklarını açıkladı. Hüda, kaza sonucu HY 374 plakalı araçta bulunan 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Hüda, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Fatma Abay ile Russell Straton’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.