3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! Korku dolu anlar kamerada

Özbekistan'da bir anne, 3 yaşındaki kızını çevredeki ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı. Ayının yaklaşıp kokladıktan sonra uzaklaştığı küçük kız, sağ salim personeller tarafından dışarı çıkarıldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Özbekistan'ın Taşkent şehrindeki hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre bir anne, küçük kızını aşağıdaki ayının önüne attı. Ziyaretçilerin ne olduğunu anlamayarak dehşete düştüğü olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KÜÇÜK KIZIN YANINA YAKLAŞIP KOKLADI

Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayı, içeriye giren 6 personel tarafından kafesin iç kısmına doğru yönlendirildi. Böylece personellerden bir tanesi, küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı.

AYININ ÖNÜNE ATTI

Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.

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