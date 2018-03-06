3 YILDIR KAYIP OLAN KADINI YENİ KİRACILAR DUVARLARIN ARASINDA BULDULAR!

ABD'de bir çift, taşındıkları evde 3 yıl önce ortadan kaybolan eski kiracının cesedini buldu.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde, 3 yıl önce ortadan kaybolan bir kadının cesedi evinde bulundu.

61 yaşındaki Mary Stewart Cerruti’nin kaybolmasının ardından eve taşınan yeni kiracılar 2017’de evin çatı katında bazı kemik parçaları buldu.

Geçtiğimiz günlerde ise iskeletin tamamıyla karşılan kiracılar durumu polise bildirdi

Cerruti’nin çatı katındaki duvar boşluğuna düşmüş olabileceği ve sıkıştığı yerden çıkamayarak yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı kadından geriye kemiklerinin yanı sıra gözlüğü ve ayakkabısı gibi birkaç parça eşya bulundu.