30 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün askıda beklettiğiniz planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Cesur ve hızlı kararlar alabileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Risklere ya da tehlikelere karşı kontrollü olmanızda yarar var. Heyecana kapalı anlık kararlar sizi daha sonraki zamanlarda zor duruma sokabilir. Enerjinizin yükselmesi bazı konularda aşırı tepkisel olmanıza da neden olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hazır hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hassas ya da endişeli olduğunuz konular hakkında daha fazla düşünebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı değerlendirmek isteyeceğiniz imkanlar içerisindesiniz. Yeni yatırım yolları araştırabilir, gayrimenkul konularına yönelebilirsiniz. Ani ve cesur kararlar vermeniz olası.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün enerjiniz çok yüksek. Yapmış olduğunuz işlerinizde daha hırslı ve atılgan olabilirsiniz. Birçok işi bir arada yapabilir, aynı zamanda yeni konulara yönelebilirsiniz. Risk almaktan çekinmezsiniz. Hızlı, mantıklı kararlar almanız mümkün. Karşınıza ilginç fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları iyi değerlendirmekte fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde işlerinizde yeni fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Sorumluluklarınız artabilir. Farklı bir işe geçiş yapmanız olasıdır. Daha cesur kararlar verip, risk alabileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Ani değişimlere karşı hazırlık olmalısınız. Yeni vereceğiniz kararlarda ailenizin menfaatlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha hırslı, azimli çalışacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizde kendinizi ön plana çıkartmak, başarılı olmak için özverili bir şekilde çalışmanız mümkün. Yeni fikirlere açık olacağınız zamanlar içindesiniz. Cesur kararlar vermekten çekinmeyeceksiniz. Fakat olası risklere karşı dikkatli olmanızda yarar var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma ortamınızda titiz ve detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı konularda cesur, risk almaya eğilimli olabilirsiniz. Bu durum sizin tercih etmeyeceğiniz bir durum da olabilir. Risklere karşı daha programlı olmanızda yarar var. Hizmet verdiğiniz kişilere karşı daha esnek olmalısınız. Karşınızdaki kişileri eleştirmekten kaçınmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma ortamınızda daha hırslı olabilirsiniz. Bazı işlerinizde yeniden harekete geçmek istemeniz mümkün. Başkalarından beklediğiniz destek hemen gelmeyebilir. Bu durumun sizde gerginlik yaratması olası. Dengenizi kurmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmak için yapmaktan keyif aldığınız işlere zaman ayırmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde işlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni çalışmalara başlamak için heyecan duymanız mümkün. Maddi konularınızda beklenmedik harcamalar oluşabilir. Farklı yollar deneyerek maddi kazanımlarınızı çoğaltmak isteyebilirsiniz. Ortak paylaşılan konular gündeminize daha sık gelebilir. Maddi konularda esnek olmanızda fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün uzun süredir beklemeye aldığınız işlerinizi, planladığınız yeni başlangıçlarınızı yapmak için harekete geçebilirsiniz. Merak duyduğunuz konularda eğitimlere başlamanız mümkün. Çocuklarla ilgili uğraşlar da önem kazanabilir. Yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Gittiğiniz yerlerde yeni insanlar ve yeni bakış açıları görmek ufkunuzun gelişmesine katkı sağlayabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda ön planda olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için her konuda kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heyecan içindesiniz. Yapmış olduğunuz kariyer planlarınızda yeni gelişmeler ve adımlar olabilir. Bu gelişmeler maddi olarak sizi bir üst seviyeye de taşıyabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Gelecek planlarınızda acele etmek pek hoş sonuçlar getirmeyebilir. İş arkadaşlarınızla ya da gruplar içindeki iletişiminizi bozmamaya özen gösterin. Olaylara biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışın. Bu durum tepkilerinize yansıyabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün geleceğinizdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden başlamak için harekete geçmeniz mümkün. Cesur adımlar atacağınız zamanlar içerisindesiniz. Hayalci yanınız ön plana çıkabilir. Kararlarınızı alırken mantıklı bir yol izlemeniz sizin yararınıza olacak. Ani kararlar almamaya dikkat edin.