30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANACAK!

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanacak.

Başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde yarın törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu’ndaki tebrik kabulüyle başlayacak.

Kutlamalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay yarın TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde saat 18.30’da resepsiyon verecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; bir subayın konuşmasıyla devam edecek tören resmi geçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 17.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından, konuşmaların yapılacağı tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, kaymakam, komutan ve belediye başkanının birliklerle halkın bayramını kutlamasıyla sürecek.

Tören, bir subayın konuşması, öğrencilerin şiirler okuması, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon ekibi gösterisi, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi ve tören geçişiyle son bulacak.

Törenin ardından İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda da bir kutlama yer alacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okuyacağı şiirler, belediye halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.

Törenin ardından 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı, Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabul edecek.

MEHMETÇİK

30 Ağustos Zafer Bayramı Mehmetçik’te de kutlanacak.

Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiir okunmasıyla gerçekleştirilecek.

