30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANIYOR!

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

Bugün başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenleniyor

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Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu’ndaki tebrik kabulüyle başladı.

Kutlamalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay bu akşam Büyükelçilik’te resepsiyon verecek.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başladı.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; bir subayın konuşmasıyla devam edecek tören resmi geçitle tamamlanacak.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleri ile halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 17.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alıyor.

Törenin ardından İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda da bir kutlama yer alacak.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başladı.

Törenin ardından 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı, Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabul edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı Mehmetçik’te de kutlandı.

Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören saat 09.30’da başladı.