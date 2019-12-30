30 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş arkadaşlarınızla aynı hızda çalışmak konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Onlar size çok hızlılarmış gibi gelseler de asıl problem sizin çok fazla detaylara takılıp asıl yapılması gerekenleri yapamamanız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Arkadaşlarınız yerine sevmediğiniz insanlara odaklanıyor olabilirsiniz. Kötü duyguların (özellikle de kıskançlığın!) önceliğiniz olmamasına özen gösterin. Bugün bu insanlardan uzak durun ve sevdiklerinize yönelin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Arkadaşlarınızda fikir ayrılığına düştüğünüz anlarda tartışmak yerine ortak noktada buluşmaya çalışabilirsiniz. Karşılıklı olarak konuyu mantıklı bir şekilde ele almayı deneyin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün aile bireylerinizden birisi adeta bir mıknatıs gibi olumsuzlukları çekiyor. Bu duruma el atmazsanız evdeki huzurunuz bozulacak, dikkat etmelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gözlemlerinize dayanarak insanlar hakkında çıkarımlarda bulunuyor olabilirsiniz. Ancak içinizdeki ses size gözlemlerinizin yanıldığını söylüyor. Ona güvenin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bazı zamanlar etrafınızda olan olayların gerçekliğini algılayabilmeniz için kalbinizin derinliklerine inmeniz gerekir. Eğer bugün daha çok kendi başınıza kalmak ve içinize dönmek istediğinizi hissediyorsanız gelen bu arzuya engel olmayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yapmanız gereken şeylerin listesini görmek içinizi karartıyor, adeta ağlamak istiyorsunuz. Hiçbir şeyi yetiştiremeyecekmişsiniz gibi hissetmeniz hayal kırıklığına uğramanıza neden oluyor. Sakinleşin ve bu işin altından kalkabileceğinize inanın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün alışılmadık fikirler size çok eğlenceli geliyor olmalı. Maceracı tarafınız yeni şeyler deneyimlemeniz gerektiğini fısıldıyor kulağınıza. Onu dinleyin, pişman olmayacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Başkalarına davranış şekliniz onlardan beklentilerinizle doğru orantılı olmalı. Onlardan nasıl bir geri dönüt bekliyorsanız aynı şekilde onlara yaklaşmaya çalışın. Saygınlığınızın arttığını göreceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün bilinçaltınızdaki düşünceleriniz sizi yönlendiriyor. Ayrıca son zamanlarda gördüğünüz rüyaların da sizi fazla etkilemiş olma olasılığı var. Bugün bunları göz önünde bulundurmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kariyerinizde gideceğiniz çok uzun yolların olduğuna emin olabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri şu anda elde edememeniz asla başaramayacağınız anlamına gelmez. Sadece biraz daha zamanı olduğunu gösterir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün evden çıkmadan vitaminlerinizi aldığınızdan emin olun. Zorlayıcı bir gün geçirmeniz olası. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak buna kendinizi hazırlayın.