30 BİN TL VE BOŞ ÇEK YAPRAKLARI ÇALINDI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık melesi ile ilgili olarak şüpheli görülerek tutuklanan zanlılar Ramazan Öztaş ve Selin Özbilgin, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, 10 – 11 Aralık 2019 tarihleri, 18.30-08.00 saatleri arasında, Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yapmakta olduğu Özyüksel Mobilya isimli iş yerine ön kapıyı kasten ve kanunsuz olarak hasar yaparak açıp giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci katta ofis odasındaki masanın sağ çekmecesinde içerisinde muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını sirkat edip aynı yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın huzurda bulunan zanlı Selin Özbilgin’in tasarrufunda bulunduğunu ve zanlının soruşturma amaçlı şubeye celp edildiğini ve yapılan soruşturmada Ramazan Öztaş’ın erkek arkadaşı olduğu ve önceden Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığının tespit edildiğini söyledi.

Olay çok yönlü inceleniyor

Polis, zanlı Ramazan Öztaş’ın da olayda bağlantısı olabileceği düşünüldüğünden tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini, alınan kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını belirterek zanlıların lehine veya aleyhine olabilecek hususların ortaya çıkarılabilmesi için zanlıların iki gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2 gün tutuklu bekleyecekler

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.